Замгенпрокурора США Розенстайн заявил о поступающих ему угрозах

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Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, принимающий участие в расследовании «российского вмешательства», заявил, что неоднократного получал угрозы на фоне намерения республиканцев снять его с должности.

Об этом сообщает CBS.

«Я могу сказать вам, что некоторые люди довольно часто публично угрожали мне», — заявил он.

Розенстайн добавил, что Министерство юстиции США не потерпит «вымогательства».

Ранее Розенстайн заявил, что неоднократно рекомендовал уволить Джеймса Коми с поста главы ФБР.

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