Замгенпрокурора США Розенстайн заявил о поступающих ему угрозах

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, принимающий участие в расследовании «российского вмешательства», заявил, что неоднократного получал угрозы на фоне намерения республиканцев снять его с должности.

Об этом сообщает CBS. «Я могу сказать вам, что некоторые люди довольно часто публично угрожали мне», — заявил он. Розенстайн добавил, что Министерство юстиции США не потерпит «вымогательства». Ранее Розенстайн заявил, что неоднократно рекомендовал уволить Джеймса Коми с поста главы ФБР.