Замгенпрокурора США Розенстайн заявил о поступающих ему угрозах
Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, принимающий участие в расследовании «российского вмешательства», заявил, что неоднократного получал угрозы на фоне намерения республиканцев снять его с должности.
Об этом сообщает CBS.
«Я могу сказать вам, что некоторые люди довольно часто публично угрожали мне», — заявил он.
Розенстайн добавил, что Министерство юстиции США не потерпит «вымогательства».
Ранее Розенстайн заявил, что неоднократно рекомендовал уволить Джеймса Коми с поста главы ФБР.
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