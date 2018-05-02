СМИ: Число пропавших без вести при пожаре в Сан-Паулу достигло 45

Число пропавших без вести в результате обрушения горящего многоэтажного здания в центре бразильского Сан-Паулу возросло до 45, сообщает Globo.

Подчёркивается, что пожарные работают на завалах, однако не уточняют, могут ли пропавшие находиться на месте происшествия. Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание.