В Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание

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В центре бразильского Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание во время тушения пожара.
В Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание
  • © luciano_faid / Instagram

Как сообщает Associated Press, при обрушении здания могут быть жертвы, однако точное число их неизвестно.

Отмечается, что в здании раньше находилось управление федеральной полиции Бразилии, однако много лет оно не использовалось по предназначению и было занято сквоттерами.

Ранее сообщалось об обрушении здания гостиницы в индийском городе Индаур.

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