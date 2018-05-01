В Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание
В центре бразильского Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание во время тушения пожара.
- © luciano_faid / Instagram
Как сообщает Associated Press, при обрушении здания могут быть жертвы, однако точное число их неизвестно.
Отмечается, что в здании раньше находилось управление федеральной полиции Бразилии, однако много лет оно не использовалось по предназначению и было занято сквоттерами.
Ранее сообщалось об обрушении здания гостиницы в индийском городе Индаур.
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