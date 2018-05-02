СМИ: Хэспел изучала русский язык и занималась операциями по России

Исполняющая обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел ранее изучала русский язык, а также работала в группе, занимающейся операциями по России. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на подготовленную ЦРУ биографию Хэспел.

Согласно этим данным, с 1998 по 2000 год она занимала должность заместителя руководителя группы операций по России.

В то же время Хэспел проходила курсы по изучению русского и турецкого языков.

С 2001 по 2003 год она была заместителем начальника группы по борьбе с терроризмом в штате Вирджиния.

С 2005 по 2008 год Хэспел возглавляла аппарат директората тайных операций.

В 2014—2017 годах занимала руководящую должность в Европейском подразделении ЦРУ.

Ранее Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора ЦРУ.