СМИ: Хэспел изучала русский язык и занималась операциями по России
Согласно этим данным, с 1998 по 2000 год она занимала должность заместителя руководителя группы операций по России.
В то же время Хэспел проходила курсы по изучению русского и турецкого языков.
С 2001 по 2003 год она была заместителем начальника группы по борьбе с терроризмом в штате Вирджиния.
С 2005 по 2008 год Хэспел возглавляла аппарат директората тайных операций.
В 2014—2017 годах занимала руководящую должность в Европейском подразделении ЦРУ.
Ранее Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора ЦРУ.