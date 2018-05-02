СМИ: Хэспел изучала русский язык и занималась операциями по России

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел ранее изучала русский язык, а также работала в группе, занимающейся операциями по России. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на подготовленную ЦРУ биографию Хэспел.

Согласно этим данным, с 1998 по 2000 год она занимала должность заместителя руководителя группы операций по России.

В то же время Хэспел проходила курсы по изучению русского и турецкого языков.

С 2001 по 2003 год она была заместителем начальника группы по борьбе с терроризмом в штате Вирджиния. 

С 2005 по 2008 год Хэспел возглавляла аппарат директората тайных операций. 

В 2014—2017 годах занимала руководящую должность в Европейском подразделении ЦРУ. 

Ранее Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора ЦРУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных