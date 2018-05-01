Глава МИД Марокко заявил, что страна разрывает дипломатические связи с Ираном

Марокко разорвёт дипломатические связи с Ираном из-за поддержки последним фронта ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары. Об этом заявил глава МИД африканской страны Нассер Боурита.

Reuters

Как сообщает Al Arabiya, по словам министра, Марокко закроет своё посольство в Тегеране и вышлет посла Ирана из Рабата. Как утверждает Боурита, Иран и ливанское движение «Хезболла» поддерживают ПОЛИСАРИО. Ранее сообщалось, что Кувейт высылает посла Филиппин.