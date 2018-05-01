Глава МИД Марокко заявил, что страна разрывает дипломатические связи с Ираном

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Марокко разорвёт дипломатические связи с Ираном из-за поддержки последним фронта ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары. Об этом заявил глава МИД африканской страны Нассер Боурита.
Глава МИД Марокко заявил, что страна разрывает дипломатические связи с Ираном
  • Reuters

Как сообщает Al Arabiya, по словам министра, Марокко закроет своё посольство в Тегеране и вышлет посла Ирана из Рабата.

Как утверждает Боурита, Иран и ливанское движение «Хезболла» поддерживают ПОЛИСАРИО.

Ранее сообщалось, что Кувейт высылает посла Филиппин.

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