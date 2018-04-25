СМИ: Кувейт высылает посла Филиппин

Кувейт объявил посла Филиппин персоной нон грата и предписал ему покинуть страну в течение одной недели. Об этом сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.

AFP

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Kuwait declares Filipino ambassador persona non-grata, recalls envoy in Manila https://t.co/WADCUxxWRD — kuna (@kuna_en) April 25, 2018 По данным источника телеканала Al Arabiya, это связано с действиями нескольких сотрудников филиппинской дипмисии, которые не соответствовали дипломатическим нормам. Ранее Манила формально принесла извинения Эль-Кувейту за действия сотрудников дипмиссии, которые Кувейт счёл нарушением своего суверенитета. Отмечается, что речь идёт о попытках посольства оказать помощь работающим прислугой гражданам Филиппин.