СМИ: Кувейт высылает посла Филиппин
- AFP
- © YASSER AL-ZAYYAT
Kuwait declares Filipino ambassador persona non-grata, recalls envoy in Manila https://t.co/WADCUxxWRD— kuna (@kuna_en) April 25, 2018
По данным источника телеканала Al Arabiya, это связано с действиями нескольких сотрудников филиппинской дипмисии, которые не соответствовали дипломатическим нормам.
Ранее Манила формально принесла извинения Эль-Кувейту за действия сотрудников дипмиссии, которые Кувейт счёл нарушением своего суверенитета. Отмечается, что речь идёт о попытках посольства оказать помощь работающим прислугой гражданам Филиппин.