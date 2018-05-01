СМИ: Три человека пропали без вести при обрушении многоэтажного здания в Сан-Паулу

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Три человека пропали без вести в результате пожара и обрушения многоэтажного здания в центре бразильского Сан-Паулу.
СМИ: Три человека пропали без вести при обрушении многоэтажного здания в Сан-Паулу
  • Reuters

Об этом информирует издание Globo.

Точное количество жертв не сообщается.

В здании ранее располагались офисы федеральной полиции, однако позднее небоскрёб был занят сквоттерами.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание.

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