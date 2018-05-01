СМИ: Три человека пропали без вести при обрушении многоэтажного здания в Сан-Паулу

Три человека пропали без вести в результате пожара и обрушения многоэтажного здания в центре бразильского Сан-Паулу.

Reuters

Об этом информирует издание Globo. Точное количество жертв не сообщается. В здании ранее располагались офисы федеральной полиции, однако позднее небоскрёб был занят сквоттерами. Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание.