СМИ: Три человека пропали без вести при обрушении многоэтажного здания в Сан-Паулу
Три человека пропали без вести в результате пожара и обрушения многоэтажного здания в центре бразильского Сан-Паулу.
- Reuters
Об этом информирует издание Globo.
Точное количество жертв не сообщается.
В здании ранее располагались офисы федеральной полиции, однако позднее небоскрёб был занят сквоттерами.
Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание.
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