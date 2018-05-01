В Татарстане баржа врезалась в опору моста

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В Татарстане баржа врезалась в опору автомобильного моста.
В Татарстане баржа врезалась в опору моста
  • © ГУ МЧС России по Татарстану

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, инцидент произошёл вечером 30 апреля на 1295,4 км Волги.

«На судовом ходу произошёл навал баржи на левую опору проходного пролёта Займищенского автодорожного моста. В результате баржа получила вмятину по левому борту и утонул автосцеп (устройство для сцепления баржи)», — говорится в сообщении.

Судно, на котором находились 12 человек экипажа, совершало рейс из города Бор в Нижегородской области в Соликамск (Пермский край).

Погибших и пострадавших нет.

Ранее Nation News сообщало, что дело о столкновении двух барж на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе передали в суд.

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