Эксперт оценил продление Трампом переговоров по пошлинам на сталь и алюминий

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Кандидат политических наук американист Арег Галстян в разговоре с RT прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.
Эксперт оценил продление Трампом переговоров по пошлинам на сталь и алюминий
  • Reuters

«Когда Трамп говорил, что всё будет сделано к маю, он не имел представления о том, насколько технически это сложно пересмотреть. Определённые изменения должны внести не только США. Наверняка было принято решение более основательно подойти к этому вопросу, а не эмоционально. Нужно приложить серьёзные усилия, вести переговоры. По сути, начиная с 1991 года шло целенаправленное создание единого рынка товаров и услуг между Канадой, США и Мексикой. Как можно сейчас в одностороннем порядке пересматривать пошлины, квоты и те вещи, которые рикошетом серьёзно отразятся на американской экономике? Также нефтяные лоббисты подключились к этому вопросу, встал вопрос трубопровода Keystone Pipeline, который должен из Канады идти в США и выйти к Мексиканскому заливу. Эти государства тоже могут включить определённые механизмы. Трамп, наверное, сгоряча сказал, а потом вся администрация начала корректировать его позицию», — отметил Галстян.

По словам эксперта, не стоит связывать возможное введение пошлин против ЕС с расхождением позиций Европы и США по иранскому вопросу.

«Если иранский вопрос и фигурирует, то символически. Здесь в первую очередь вопросы экономики. Европейские товары и услуги, тяжёлая металлургия находятся в привилегированном положении. Трампу как человеку, который занимается политикой протекционизма, это нужно пересмотреть», — заключил Галстян.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. При этом в Белом доме заявили о приостановке действия пошлин для ряда торговых партнёров США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных