Эксперт оценил продление Трампом переговоров по пошлинам на сталь и алюминий

Кандидат политических наук американист Арег Галстян в разговоре с RT прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

«Когда Трамп говорил, что всё будет сделано к маю, он не имел представления о том, насколько технически это сложно пересмотреть. Определённые изменения должны внести не только США. Наверняка было принято решение более основательно подойти к этому вопросу, а не эмоционально. Нужно приложить серьёзные усилия, вести переговоры. По сути, начиная с 1991 года шло целенаправленное создание единого рынка товаров и услуг между Канадой, США и Мексикой. Как можно сейчас в одностороннем порядке пересматривать пошлины, квоты и те вещи, которые рикошетом серьёзно отразятся на американской экономике? Также нефтяные лоббисты подключились к этому вопросу, встал вопрос трубопровода Keystone Pipeline, который должен из Канады идти в США и выйти к Мексиканскому заливу. Эти государства тоже могут включить определённые механизмы. Трамп, наверное, сгоряча сказал, а потом вся администрация начала корректировать его позицию», — отметил Галстян.

По словам эксперта, не стоит связывать возможное введение пошлин против ЕС с расхождением позиций Европы и США по иранскому вопросу.

«Если иранский вопрос и фигурирует, то символически. Здесь в первую очередь вопросы экономики. Европейские товары и услуги, тяжёлая металлургия находятся в привилегированном положении. Трампу как человеку, который занимается политикой протекционизма, это нужно пересмотреть», — заключил Галстян.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. При этом в Белом доме заявили о приостановке действия пошлин для ряда торговых партнёров США.