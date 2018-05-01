В США заявили, что «с уважением» спустили российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле

В Госдепе США отметили, что предлагали российским властям самостоятельно снять свой флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле, однако «они решили этого не делать».

«Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать. Это в отличие от наших действий, когда нас вынудили покинуть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Там замглавы нашей миссии с уважением спустил флаг и провёл небольшую церемонию. Поскольку русские выбрали не относиться к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Он добавил, что сотрудники госдепартамента «с уважением» спустили российский флаг.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что российский флаг сняли со здания резиденции генконсула в Сиэтле в связи с утратой им этого статуса.