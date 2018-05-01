Участники «каравана» мигрантов на границе с США начали запрашивать убежища

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Участники «каравана» мигрантов, прибывшие к американо-мексиканской границе, начали подавать заявления на поиск убежища в Соединённых Штатах в знак протеста против администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что мигранты стали запрашивать убежища на самом загруженном участке границы после того, как представители миграционных служб заявили, что для размещения группы беженцев не хватит места.

29 апреля большая группа мигрантов, которую Дональд Трамп назвал караваном, подошла к американо-мексиканской границе.

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