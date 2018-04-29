«Караван» мигрантов прибывает к границе между Мексикой и США

Большая группа мигрантов, которую президент США Дональд Трамп назвал караваном, подошла к американо-мексиканской границе.

Об этом сообщает CBS.

«Участники мигрантского каравана собираются на границе США и Мексики. Ожидается, что они направятся в США в поисках убежища», — указывает телекомпания.

WATCH: Members of migrant caravan gather at U.S.-Mexico border, expected to seek asylum in U.S. pic.twitter.com/szBxdnd2UT — MSNBC (@MSNBC) 29 апреля 2018 г.

Ранее глава Национального совета по пограничной безопасности США Брэндон Джадд заявил, что большая группа мигрантов из Мексики намерена отправиться к границе с Соединёнными Штатами 29 апреля.