«Караван» мигрантов прибывает к границе между Мексикой и США

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Большая группа мигрантов, которую президент США Дональд Трамп назвал караваном, подошла к американо-мексиканской границе.

Об этом сообщает CBS.

«Участники мигрантского каравана собираются на границе США и Мексики. Ожидается, что они направятся в США в поисках убежища», — указывает телекомпания.

Ранее глава Национального совета по пограничной безопасности США Брэндон Джадд заявил, что большая группа мигрантов из Мексики намерена отправиться к границе с Соединёнными Штатами 29 апреля.

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