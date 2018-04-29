В США заявили о планах группы мигрантов из Мексики отправиться к границе страны 29 апреля

Глава Национального совета по пограничной безопасности США Брэндон Джадд заявил, что группа мигрантов из Мексики намерена отправиться к границе Соединённых Штатов 29 апреля.

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, в настоящий момент мигранты разместились недалеко от американской границы в ряде населённых пунктов мексиканского штата Нижняя Калифорния, в частности, в Тихуане.

Он отметил, что пересекая границу, эти люди «исчезают из поля зрения, оказываясь в тени общества, и мы о них не слышим, пока они не начинают нарушать законы».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ и остановить поток мигрантов из Мексики в Соединённые Штаты.