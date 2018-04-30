В Швейцарских Альпах из-за непогоды погибли шесть человек

В Швейцарских Альпах в результате непогоды погибли шесть человек, ещё пятеро находятся в критическом состоянии. Об этом информирует HLN.

Отмечается, что группа из 14 человек — граждан Франции, Германии и Италии — приехали в горы накануне вечером. В условиях непогоды они получили сильные обморожения.

В спасательной операции было задействовано семь вертолётов.

По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.

Ранее стало известно, что во Французских Альпах погибли двое лыжников.