Во Французских Альпах погибли двое лыжников
Двое лыжников из Великобритании погибли во Французских Альпах. Об этом сообщает The Telegraph.
Как отмечается, два молодых человека упали с высоты нескольких сотен метров, когда катались по крутому спуску вне трассы с туроператором.
Третий член группы не пострадал.
Полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что трое туристов погибли в результате двух разных инцидентов, связанных со сходом лавины во Французских Альпах.
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