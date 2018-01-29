Во Французских Альпах погибли двое лыжников

Двое лыжников из Великобритании погибли во Французских Альпах. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, два молодых человека упали с высоты нескольких сотен метров, когда катались по крутому спуску вне трассы с туроператором.

Третий член группы не пострадал.

Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что трое туристов погибли в результате двух разных инцидентов, связанных со сходом лавины во Французских Альпах.