Во Французских Альпах погибли двое лыжников

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Двое лыжников из Великобритании погибли во Французских Альпах. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, два молодых человека упали с высоты нескольких сотен метров, когда катались по крутому спуску вне трассы с туроператором.

Третий член группы не пострадал.

Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что трое туристов погибли в результате двух разных инцидентов, связанных со сходом лавины во Французских Альпах.

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