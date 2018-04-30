Трамп и Макрон обсудили Иран и Сирию

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию и Иран. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном о событиях, касающихся Сирии и Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Макрон по-другому смотрит на ситуацию вокруг Ирана и ядерной сделки после общения с ним.