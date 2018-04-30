В Швеции арестовали трёх человек по подозрению в подготовке теракта
- Reuters
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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вели наблюдение за подозреваемыми. Как уточняется, утром 30 апреля полиция Швеции провела ряд операций.
Сообщается, что несколько человек были доставлены в полицию для допроса.
Ранее сообщалось, что в Швеции прокуроры предъявили официальные обвинения в терроризме и попытке совершения теракта подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме Рахмату Акилову.