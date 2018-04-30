В Швеции арестовали трёх человек по подозрению в подготовке теракта

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Три человека арестованы в Швеции по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Upsala Nya Tidning со ссылкой на прокуратуру Швеции.
В Швеции арестовали трёх человек по подозрению в подготовке теракта
  • Reuters
  • © TT News Agency

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вели наблюдение за подозреваемыми. Как уточняется, утром 30 апреля полиция Швеции провела ряд операций.

Сообщается, что несколько человек были доставлены в полицию для допроса.

Ранее сообщалось, что в Швеции прокуроры предъявили официальные обвинения в терроризме и попытке совершения теракта подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме Рахмату Акилову. 

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