В Швеции арестовали трёх человек по подозрению в подготовке теракта

Три человека арестованы в Швеции по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Upsala Nya Tidning со ссылкой на прокуратуру Швеции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вели наблюдение за подозреваемыми. Как уточняется, утром 30 апреля полиция Швеции провела ряд операций.

Сообщается, что несколько человек были доставлены в полицию для допроса.

Ранее сообщалось, что в Швеции прокуроры предъявили официальные обвинения в терроризме и попытке совершения теракта подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме Рахмату Акилову.