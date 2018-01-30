Подозреваемому в теракте в Стокгольме предъявили обвинения
Также ему предъявлены обвинения по другим пунктам.
Согласно документу, Акилов предложил международной террористической группировке «Исламское государство»* совершать нападения в Стокгольме от имени ИГ, сообщает Associated Press.
В том числе он собирал информацию о возможных целях. Отмечается, что не установлено, приняли ли террористы предложение Акилова.
Кроме того, следователи нашли карту памяти с «материалами, которые могут быть связаны с ИГ», — например, на ней были записаны видеоролики.
В апреле 2017 года МИД Узбекистана подтвердил информацию о том, что задержанный Акилов, являющийся гражданином Узбекистана, связан с ИГ.
7 апреля грузовик наехал на людей в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек, 15 получили травмы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.