Подозреваемому в теракте в Стокгольме предъявили обвинения

В Швеции прокуроры предъявили официальные обвинения в терроризме и попытке совершения теракта подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме Рахмату Акилову. Об этом говорится в тексте обвинения.

Также ему предъявлены обвинения по другим пунктам.

Согласно документу, Акилов предложил международной террористической группировке «Исламское государство»* совершать нападения в Стокгольме от имени ИГ, сообщает Associated Press.

В том числе он собирал информацию о возможных целях. Отмечается, что не установлено, приняли ли террористы предложение Акилова.

Кроме того, следователи нашли карту памяти с «материалами, которые могут быть связаны с ИГ», — например, на ней были записаны видеоролики.

В апреле 2017 года МИД Узбекистана подтвердил информацию о том, что задержанный Акилов, являющийся гражданином Узбекистана, связан с ИГ.

7 апреля грузовик наехал на людей в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек, 15 получили травмы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.