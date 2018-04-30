Девять человек погибли в результате горного обвала в Китае

По меньшей мере девять человек погибли в результате горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные власти.

Reuters

Как отмечается, инцидент произошёл в поселении Цзаолинь. #UPDATE Nine killed as landslide sweeps through village in Lvliang City, local authorities say pic.twitter.com/EE5pNAch7I — CGTN (@CGTNOfficial) 30 апреля 2018 г. На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате обрушения дороги в китайской провинции Гуандун.