Девять человек погибли в результате горного обвала в Китае
- Reuters
Как отмечается, инцидент произошёл в поселении Цзаолинь.
#UPDATE Nine killed as landslide sweeps through village in Lvliang City, local authorities say pic.twitter.com/EE5pNAch7I— CGTN (@CGTNOfficial) 30 апреля 2018 г.
На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате обрушения дороги в китайской провинции Гуандун.