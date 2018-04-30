Девять человек погибли в результате горного обвала в Китае

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По меньшей мере девять человек погибли в результате горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные власти.
Девять человек погибли в результате горного обвала в Китае
  • Reuters

Как отмечается, инцидент произошёл в поселении Цзаолинь.

На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. 

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате обрушения дороги в китайской провинции Гуандун. 

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