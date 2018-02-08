При обрушении дороги в Китае погибли восемь человек

Короткая ссылка
По меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения дороги в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, девять человек получили ранения, они были доставлены в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное.

При этом ещё три человека пропали без вести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце ноября сообщалось, что пять человек погибли при обрушении строительных лесов в Центральном Китае.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru