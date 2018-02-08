При обрушении дороги в Китае погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения дороги в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, девять человек получили ранения, они были доставлены в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное.
При этом ещё три человека пропали без вести.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
В конце ноября сообщалось, что пять человек погибли при обрушении строительных лесов в Центральном Китае.
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