СМИ: Властям Сирии удалось договориться об уходе боевиков с юга Дамаска
Об этом сообщает SANA.
В обмен на это должна будет пройти эвакуация пяти тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая.
Отмечается, что боевики начнут выходить из лагеря беженцев «Ярмук» под Дамаском 30 апреля. Террористы и члены их семей направятся в провинцию Идлиб.
Ожидается, что вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая завершатся до середины мая, когда начнётся священный для мусульман месяц Рамадан.
Также, согласно договорённостям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.
Как уточняет РИА Новости, города Фуа и Кефрая уже несколько лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек.
Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о пострадавших при обстрелах в Дамаске жителях.