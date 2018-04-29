СМИ: Посаженный Трампом и Макроном дуб поместили на фитосанитарный карантин

Дуб, который президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп посадили на лужайке Белого дома, был выкопан и отправлен на фитосанитарный карантин.

Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Ранее СМИ писали, что с лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб.

23 апреля в ходе визита Макрона в Вашингтон президенты посадили дуб из французского леса Белло, где в 1918 году произошла битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.