СМИ: Посаженный Трампом и Макроном дуб поместили на фитосанитарный карантин
Дуб, который президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп посадили на лужайке Белого дома, был выкопан и отправлен на фитосанитарный карантин.
Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее СМИ писали, что с лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб.
23 апреля в ходе визита Макрона в Вашингтон президенты посадили дуб из французского леса Белло, где в 1918 году произошла битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.
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