СМИ: С лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

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С лужайки Белого дома пропал посаженный президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном саженец дуба.

На пропажу саженца спустя пять дней после его посадки  обратило внимание издание Daily Mail.

На фото, опубликованном таблоидом, на месте посаженного дуба видна жёлтая трава без всяких следов саженца.

23 апреля в ходе визита Макрона в Вашингтон два президента посадили дерево из французского леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне. На торжественной церемонии присутствовали жёны глав государств.


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