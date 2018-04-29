Посольство: обвинения Москвы во вмешательстве в британские выборы абсурдны
Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
«Мы обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая. Такая информационная кампания ожидалась. Идея её в том, чтобы втянуть Россию в межпартийные разборки Британии, использовать эти обвинения в оппортунистических внутренних целях. Это происходит не в первый раз», — указывается в заявлении.
That’s exactly what everybody expected on the eve of the 3 May local election #RussiansDidItpic.twitter.com/zMAXoDPWBL— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 апреля 2018 г.
Отмечается, что вместе с тем сам материал абсолютно нелогичен.
«Авторы хотят, чтобы мы поверили, что около 6,5 тыс. ботов мутного происхождения и с крайне низким числом фолловеров (по сравнению с 17 млн пользователей Twitter в Великобритании) поколебали миллионы избирателей. Это абсурдная идея», — указывается в комментарии посольства.
В дипмиссии подчёркивают, что «демонизация России — это последовательная политика правительства» консерваторов, возглавляемого премьер-министром страны Терезой Мэй. Единственная цель у таких информационных кампаний — получить поддержку избирателей.
Ранее посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, которые британцы присылают в дипслужбу в связи с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном из-за дела Скрипаля.