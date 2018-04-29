При опрокидывании лодки на реке в Индии погибли восемь человек
Восемь человек утонули в результате опрокидывания лодки на реке Коси в индийском штате Бихар.
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на полицию.
Уточняется, что семь человек были спасены.
Других подробностей инцидента не приводится.
В марте сообщалось, что по меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки в Греции.
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