Науэрт поддержала заявление Помпео о дестабилизирующей роли Ирана в регионе

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт поддержала заявление главы ведомства Майка Помпео о дестабилизирующей роли Ирана в регионе.

«Как особо отметил госсекретарь Майк Помпео, Иран является дестабилизирующей силой в регионе. Мы не будем закрывать глаза на масштабную террористическую деятельность Ирана. Иран не должен получить ядерное оружие», — написала Науэрт в Twitter.

Ранее Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.