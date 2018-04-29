Науэрт поддержала заявление Помпео о дестабилизирующей роли Ирана в регионе

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Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт поддержала заявление главы ведомства Майка Помпео о дестабилизирующей роли Ирана в регионе.

«Как особо отметил госсекретарь Майк Помпео, Иран является дестабилизирующей силой в регионе. Мы не будем закрывать глаза на масштабную террористическую деятельность Ирана. Иран не должен получить ядерное оружие», — написала Науэрт в Twitter.

Ранее Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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