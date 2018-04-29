Глава МИД Саудовской Аравии выступил за ужесточение санкций против Ирана

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выступил за расширение санкций в отношении Ирана, сообщает Al Arabiya.

«Необходимо ввести новые санкции в ответ на поддержку Ираном терроризма, его ракетную программу и вмешательство в дела арабских стран», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

Кроме того, Адель аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия поддерживает политику американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана.

«Мы поддерживаем политику президента США в отношении Ирана, особенно в том, что касается внесения поправок в ядерное соглашение», — добавил министр.

Ранее Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.