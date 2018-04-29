В Сан-Франциско скончался основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви

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В Сан-Франциско на 71-м году жизни скончался основатель американского фестиваля Burning Man Ларри Харви. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Наш основатель и друг Ларри Харви скончался​​​. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля... Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер этим утром в Сан-Франциско в кругу членов своей семьи», — говорится в заявлении генерального директора мероприятия Мэриэн Гуделл.

В тексте также отмечается, что фестиваль потерял выдающегося лидера и вдохновителя. 

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