Скончался режиссёр «Бегства Логана» Майкл Андерсон
В Канаде в возрасте 98 лет скончался британский режиссёр Майкл Андерсон. Об этом сообщает Variety.
Как отмечается, он умер в Ванкувере 25 апреля.
Андерсон был режиссёром фильма «Вокруг света за 80 дней» 1956 года, который получил пять премий «Оскар». Также он работал над кинолетнами «Бегство Логана» и «Молодая Екатерина».
Ранее сообщалось о смерти британского режиссёра Льюиса Гилберта.
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