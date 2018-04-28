СМИ: В Финляндии вооружённый мужчина открыл стрельбу по полицейским

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В финском муниципалитете Лемпяяля неустановленный мужчина открыл стрельбу по полицейским.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что в результате перестрелки сотрудники полиции получили ранения, а злоумышленник был убит ответным огнём.

По данным агентства, инцидент произошёл после того, как полиция остановила подозрительную машину. Водитель попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но те отправились за ним в погоню, что и привело к перестрелке.

Ранения полицейских не представляют угрозы для их жизни.

Ранее сообщалось, что в американском городе Даллас в результате стрельбы были ранены три человека, включая двух полицейских.

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