Трамп обсудил с президентом Южной Кореи подготовку к встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонные разговоры с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Только что провёл затяжной и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Всё идет хорошо, устанавливаются время и место встречи с (лидером) Северной Кореи», — написал он в Twitter.

Трамп отметил, что также переговорил с японским премьером Синдзо Абэ, которого проинформировал о ведущихся переговорах.

Ранее в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.

27 апреля состоялась встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина на границе между странами.