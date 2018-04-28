Трамп обсудил с президентом Южной Кореи подготовку к встрече с Ким Чен Ыном
«Только что провёл затяжной и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Всё идет хорошо, устанавливаются время и место встречи с (лидером) Северной Кореи», — написал он в Twitter.
Трамп отметил, что также переговорил с японским премьером Синдзо Абэ, которого проинформировал о ведущихся переговорах.
Ранее в сенате США допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.
27 апреля состоялась встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина на границе между странами.