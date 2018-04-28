Эксперт прокомментировал сообщения об отказе Британии признавать российские дипломы

Короткая ссылка
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об отказе Великобритании признавать российские дипломы.

По словам эксперта, это недружественный шаг, который носит подчёркнуто демонстративный характер.

«Конечно, это ударит по людям. Но, скорее всего, те компании, которым российские специалисты нужны, проигнорируют эту ситуацию», — прогнозирует Мухин.

Он отметил, что в Британии ценятся российские специалисты, особенно представители IT-сферы.

«И, если британские власти решили не признавать наши дипломы, это не значит, что в России плохое образование», — добавил эксперт.

Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о непризнании британскими властями дипломов о высшем образовании, выданных российскими вузами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных