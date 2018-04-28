В посольстве России рассказали о непризнании Британией дипломов российских вузов

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Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о непризнании британскими властями дипломов о высшем образовании, данном российскими вузами.

«Британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян на фоне обострения отношений между двумя странами и антироссийской кампании, развязанной в Великобритании. Они опасаются, что дети, которые пришли из России, могут оказаться в недружественной среде, и эти опасения понятны», — заявили в российском дипведомстве.

Там добавили, что «в отличие от ряда других европейских стран, Великобритания заблокировала переговоры о заключении соглашения о взаимном признании сертификатов образования с Россией, что также играет роль для российских семей, когда они выбирают, где их дети должны учиться».

«Те, кто продолжают учебу в Великобритании, рассказывают о политизированных опросах в школах или антироссийских высказываниях учителей, которые не делают обучение более комфортным», — отметили дипломаты.

По их словам, «необоснованная политика Консервативного правительства влияет на британский сектор образования».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расходы государства на высшее образование выросли в реальном выражении более чем в четыре раза с 2000 года.

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