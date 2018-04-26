Путин сообщил о росте расходов государства на высшее образование в четыре раза с 2000 года

Расходы государства на высшее образование выросли в реальном выражении более чем в четыре раза с 2000 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«С 2000 года расходы государства на высшее образование в реальном выражении (я хочу это подчеркнуть: именно в реальном выражении) выросли более чем в четыре раза», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что в абсолютных цифрах с 2000 по 2016 год расходы консолидированного бюджета на высшее образование увеличились с 24,4 млрд рублей до 523,3 млрд рублей.

Президент пояснил, что были увеличены зарплаты преподавателей, научных работников, созданы исследовательские центры и лаборатории в вузах.

Ранее ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий выступил с предложением развивать региональные вузы, чтобы они стали сильнее, чем ведущие университеты страны.