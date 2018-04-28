Число погибших школьников при нападении вооружённого ножом в Китае достигло девяти
Число погибших в результате нападения вооружённого ножом на школьников в китайской провинции Шэньси возросло до девяти.
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на власти.
Отмечается, что ещё двое школьников скончались от полученных ранений. Подчёркивается, что нападавший — мужчина в возрасте 28 лет.
Ранее в китайской провинции Шэньси неизвестный напал на учащихся средней школы, погибли семеро детей.
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