Число погибших школьников при нападении вооружённого ножом в Китае достигло девяти

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Число погибших в результате нападения вооружённого ножом на школьников в китайской провинции Шэньси возросло до девяти.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на власти.

Отмечается, что ещё двое школьников скончались от полученных ранений. Подчёркивается, что нападавший — мужчина в возрасте 28 лет.

Ранее в китайской провинции Шэньси неизвестный напал на учащихся средней школы, погибли семеро детей.

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