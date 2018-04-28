В Госдепе заявили о желании обсудить с Россией вопросы авиасообщения между странами
По её словам, в результате отсутствия соглашения по одному из маршрутов авиасообщения грузовые перевозчики должны были искать иные пути доставки.
«Грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее», — цитирует Сингх Bloomberg.
State Department wants new talks with Russia on agreements for U.S. airlines to cross Russian airspace https://t.co/ODYrn0TKcBpic.twitter.com/F4VeZ3ANqg— Bloomberg (@business) 27 апреля 2018 г.
По данным агентства, Вашингтон намерен инициировать переговоры по данному вопросу в мае.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что авиакомпания пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным.
Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией и США.