В Госдепе заявили о желании обсудить с Россией вопросы авиасообщения между странами

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Госдепартамент США настроен на ведение переговоров с Россией по вопросу пересечения российского воздушного пространства американскими авиаперевозчиками, заявила помощник госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх.

По её словам, в результате отсутствия соглашения по одному из маршрутов авиасообщения грузовые перевозчики должны были искать иные пути доставки.

«Грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее», — цитирует Сингх Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон намерен инициировать переговоры по данному вопросу в мае.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что авиакомпания пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным.

Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией и США.

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