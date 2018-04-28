В Госдепе заявили о желании обсудить с Россией вопросы авиасообщения между странами

Госдепартамент США настроен на ведение переговоров с Россией по вопросу пересечения российского воздушного пространства американскими авиаперевозчиками, заявила помощник госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх.

По её словам, в результате отсутствия соглашения по одному из маршрутов авиасообщения грузовые перевозчики должны были искать иные пути доставки.

«Грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее», — цитирует Сингх Bloomberg.

State Department wants new talks with Russia on agreements for U.S. airlines to cross Russian airspace https://t.co/ODYrn0TKcBpic.twitter.com/F4VeZ3ANqg — Bloomberg (@business) 27 апреля 2018 г.

По данным агентства, Вашингтон намерен инициировать переговоры по данному вопросу в мае.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что авиакомпания пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным.

Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией и США.