СМИ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Монголии

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Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в Монголии, сообщает издание «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в Сеуле и Москве.

Отмечается, что Улан-Батор может стать местом проведения соответствующего саммита.

«В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул», — рассказал газете высокопоставленный дипломат из Сеула.

Кроме того, в список возможных стран-организаторов встречи попал Сингапур, пишет издание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.

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