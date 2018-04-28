СМИ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Монголии

Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в Монголии, сообщает издание «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в Сеуле и Москве.

Отмечается, что Улан-Батор может стать местом проведения соответствующего саммита.

«В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул», — рассказал газете высокопоставленный дипломат из Сеула.

Кроме того, в список возможных стран-организаторов встречи попал Сингапур, пишет издание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.