В Эстонии осквернили памятник воинам-красноармейцам изображением Гитлера

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В Эстонии неизвестные осквернили памятник советским воинам, прикрепив к нему изображение Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Virumaa Teataja.

«На стеле памятника был наклеен плакат с изображением Адольфа Гитлера и надписью на английском языке: Adolf Hitler was right («Адольф Гитлер был прав»)», — уточняет издание.

Отмечается, что сотрудники местной полиции ведут расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Одессе осквернили памятники павшим в годы Великой Отечественной войны. Вандалы закрасили красной краской названия городов-героев Москвы, Новороссийска и Тулы и написали вместо них названия населённых пунктов из зоны военного конфликта на юго-востоке Украины.

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