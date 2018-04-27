В Эстонии осквернили памятник воинам-красноармейцам изображением Гитлера

В Эстонии неизвестные осквернили памятник советским воинам, прикрепив к нему изображение Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Virumaa Teataja.

«На стеле памятника был наклеен плакат с изображением Адольфа Гитлера и надписью на английском языке: Adolf Hitler was right («Адольф Гитлер был прав»)», — уточняет издание.

Отмечается, что сотрудники местной полиции ведут расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Одессе осквернили памятники павшим в годы Великой Отечественной войны. Вандалы закрасили красной краской названия городов-героев Москвы, Новороссийска и Тулы и написали вместо них названия населённых пунктов из зоны военного конфликта на юго-востоке Украины.