Эксперт назвал настораживающим заявление НАТО о доверии выводам Британии по делу Скрипаля

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT пояснил, почему в НАТО не видят оснований сомневаться в выводах Великобритании относительно инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в британском Солсбери.

«По сути, это же не разные стороны. Что Великобритания, что блок НАТО в том виде, в котором он есть, — части одного целого. Поэтому внутри им друг от друга никаких доказательств не нужно, да и смысл совершенно не в этом. Они действуют в рамках так называемой евроатлантической солидарности. Проще говоря, враньё одного участника было подтверждено другими», — пояснил он.

Мартынов также отметил, что подобная солидарность не может не вызывать обеспокоенности.

«НАТО — военно-политический блок, поэтому любые подобные сентенции, которые произносятся устами руководителей этой военной организации, как минимум настораживают… Такая разнузданность в международных отношениях связана с тем, что те инструменты сдерживания, которые были сформированы после Второй мировой войны, к сожалению, на сегодняшний день не работают. Именно из-за этой несдержанности и ощущения безнаказанности мы и видим подобные действия от британцев и их союзников по НАТО», — заключил политолог.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не сомневается в выводах Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.