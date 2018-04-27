В Калифорнии перед судом предстанет подозреваемый в 12 убийствах, совершённых 40 лет назад

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В американском штате Калифорния арестован мужчина, который может иметь отношение к 12 убийствам и более 50 изнасилованиям, совершённым более 40 лет назад, передаёт CNN.

Отмечается, что подозреваемый, которого называют убийцей из золотого штата, настоящим ночным охотником и насильником из восточного района, в пятницу, 27 апреля, предстанет перед судом.

Как сообщает телеканал, 72-летний Джозеф Джеймс Деанджело был арестован во вторник, 24 апреля. Ему предъявлено обвинение в убийстве Кэти и Брайана Маджоре в 1978 году в округе Сакраменто штата Калифорния.

В четверг, 26 апреля, агенты ФБР и полиция обыскали дом подозреваемого в Ситрес-Хайтс, для того чтобы собрать больше улик.

Власти считают, что именно Деанджело может иметь отношение к 12 убийствам и более 50 изнасилованиям, которые произошли в 1970—1980-х годах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержан подозреваемый — предположительно, маньяк, орудовавший на протяжении 22 лет.

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