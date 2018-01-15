В Свердловской области задержан орудовавший 22 года предполагаемый маньяк

В Свердловской области полиция задержала подозреваемого в серии убийств и изнасилований, совершённых в 1992—2014 годах в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в RT.

«По данным следствия, указанные тяжкие и особо тяжкие преступления были совершены в декабре 1992 года (среди них один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 года на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник грабил и насиловал своих жертв. В 2009 году он совершил убийство одной из женщин.

«Подозреваемый задержан 11 января 2018 года в городе Полевский Свердловской области. Им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, изнасилований и нескольких разбойных нападений и приговорённый к 15 годам лишения свободы (он освободился из мест лишения свободы в 2009 году)», — отмечают следователи.

Следствие уточняет число преступлений, которые мог совершить задержанный. Решается, какую меру пресечения к нему следует применить.

В июле 2017 года URA.RU сообщал, что серийный маньяк в Челябинске получил 23 года лишения свободы.