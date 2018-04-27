Супруга Ким Чен Ына примет участие в ужине после межкорейского саммита

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Супруга лидера КНДР Ли Соль Чжу примет участие в ужине после завершения межкорейского саммита.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Республики Корея Юн Ён Чхана.

«Ли Соль Чжу прибудет в Пханмунджом в 18:15 (12:15 мск) и примет участие в финальном ужине», — сказал пресс-секретарь. 

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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