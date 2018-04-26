Помпео посетит Саудовскую Аравию и Израиль

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Новый госсекретарь США Майк Помпео в ближайшие дни отправится в Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Помпео посетит Саудовскую Аравию и Израиль
  • Reuters
  • © Leah Millis

«26—30 апреля госсекретарь США Майк Помпео отправится в Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. Секретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнёрами в его первой официальной поездке в качестве государственного секретаря», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Помпео отправится в Брюссель 26—27 апреля, где проведёт встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в переговорах министров иностранных дел стран альянса.

«Затем госсекретарь отправится на Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании для обсуждения важных региональных и двусторонних вопросов», — добавила Науэрт.

26 апреля американский сенат одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря. Позднее он был приведён к присяге.

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