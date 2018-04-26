Трамп заявил, что улетел из Москвы не сразу после конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после завершения конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года не сразу улетел из Москвы, тем самым опровергнув слова экс-директора ФБР Джеймса Коми.

«Он (Джеймс Коми. — RT) говорит, что я не ночевал там (в Москве. — RT). Конечно, я оставался там. Я находился там в течение очень короткого периода времени. Его записка говорит, что я улетел сразу… Я никогда не говорил, что я сразу улетел», — рассказал Трамп в эфире Fox News.

Ранее Коми заявил, что Трамп в ходе одной из встреч с ним отрицал, что остался на ночь в Москве после конкурса «Мисс Вселенная».

Трамп назвал обнародованные мемуары Джеймса Коми третьесортной книгой.