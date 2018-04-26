Трамп заявил, что улетел из Москвы не сразу после конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после завершения конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года не сразу улетел из Москвы, тем самым опровергнув слова экс-директора ФБР Джеймса Коми.

«Он (Джеймс Коми. — RT) говорит, что я не ночевал там (в Москве. — RT). Конечно, я оставался там. Я находился там в течение очень короткого периода времени. Его записка говорит, что я улетел сразу… Я никогда не говорил, что я сразу улетел», — рассказал Трамп в эфире Fox News.

Ранее Коми заявил, что Трамп в ходе одной из встреч с ним отрицал, что остался на ночь в Москве после конкурса «Мисс Вселенная».

Трамп назвал обнародованные мемуары Джеймса Коми третьесортной книгой.

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