АТОР: назойливых торговцев в Египте станут штрафовать

Назойливых торговцев в Египте станут штрафовать, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Сумма штрафа — 10 тыс. египетских фунтов ($565).

«Стремясь придать египетскому туризму цивилизованный имидж и в связи с открытием нового Великого Египетского музея, власти страны постепенно ужесточают правила поведения представителей частного бизнеса, которые по восточным традициям назойливо атакуют иностранцев на всех значимых туристических объектах», — сказали в АТОР.

Там отметили, что торговцев и их посыльных будут штрафовать за любые приставания к туристам с навязчивой просьбой что-то купить «прямо сейчас» или заглянуть в магазин, чтобы приобрести что-то «у хорошего знакомого».

В ассоциации добавили, что штраф в два раза превышает размер средней месячной зарплаты в Египте.

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