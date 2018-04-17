В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на майские праздники

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о самых популярных направлениях на майские праздники.

«Туры на майские праздники начали продаваться ещё два месяца назад, когда стартовало раннее бронирование. На 20% вырос спрос на внутренний отдых», — заявила она.

По её словам, из зарубежных направлений лидером стала Турция. В пятёрку также попали Кипр, Испания, Болгария, ОАЭ и Греция.

Из российских направлений в бюджетном сегменте первенствует Крым.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал о влиянии падения курса рубля на выездной турпоток.

Также Inforeactor сообщал, что Роструд напомнил о нерабочих днях в майские праздники.

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