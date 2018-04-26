В Совфеде прокомментировали законопроект об ответных санкциях США

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова прокомментировала законопроект об ответных санкциях США, сообщает НСН.

«С одной стороны, мы должны использовать любые санкции как некий пусковой механизм, чтобы стимулировать наши предприятия обеспечить нас теми товарами, которые нам необходимы. Такие меры должны быть просчитаны. Соответственно, закон должен носить рамочный характер», — сказала сенатор.

Она отметила, что по закону Россия может вводить запреты на товары других стран.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях.

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