В Италии полиция задержала присягнувшего на верность ИГ мигранта
Шеф полиции Франко Габриелли рассказал, что 21-летний Аладжи Торей, приехавший в Италию из Ливии в марте прошлого года, не планировал какой-то конкретной атаки, однако итальянские спецслужбы предполагают, что такой исход был «весьма вероятен».
По данным агентства ANSA, мужчина признался в том, что его просили на машине врезаться в толпу людей.
Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала подозреваемых в терроризме сирийцев.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.