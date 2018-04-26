В Минкомсвязи заявили, что Россия никогда не пойдёт по пути Китая в регулировании интернета

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Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Россия никогда не пойдёт по пути Китая в вопросе регулирования интернета.
В Минкомсвязи заявили, что Россия никогда не пойдёт по пути Китая в регулировании интернета
  • © pixabay.com

«Это пустые опасения… Мы никогда не пойдём по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь, и никакой речи о создании российского файрвола сегодня не идёт», — приводит РИА Новости слова Волина.

Он отметил, что создание файрвола крайне затратно.

Ранее Волин заявил, что Россия разрабатывает методы борьбы с «нечистоплотной конкуренцией» западных СМИ, которая, в частности, выражается в дискриминации российских медиа.

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