Минкомсвязи разрабатывает методы борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе
По его словам, в ряде западных стран принимаются «откровенно дискриминационные меры» в отношении российских СМИ.
«Речь идёт о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определённой популярностью или влиянием, то есть, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренцией», — цитирует Волина РИА Новости.
В январе в посольстве России в США заявили, что Запад неспособен честно конкурировать на информационном поле.