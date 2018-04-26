Минкомсвязи разрабатывает методы борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе

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Россия разрабатывает методы борьбы с «нечистоплотной конкуренцией» западных СМИ, которая, в частности, выражается в дискриминации российских медиа. Об этом заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По его словам, в ряде западных стран принимаются «откровенно дискриминационные меры» в отношении российских СМИ.

«Речь идёт о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определённой популярностью или влиянием, то есть, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренцией», — цитирует Волина РИА Новости.

В январе в посольстве России в США заявили, что Запад неспособен честно конкурировать на информационном поле.

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